¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼6²óÌµ¼ºÅÀ¡ª¤±¤¤¤ì¤ó²¿¤Î8KÎÏÅê¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â´¶¼Õ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Õ¥£¥ê¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3²ó¤«¤éÂ¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤·¡¢±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È83µå¤ÎÎÏÅê¡£
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎºÝ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥°¥é¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£º£Ìë¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£