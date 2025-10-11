¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Õ¥£¥ê¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡3²ó¤«¤éÂ­¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤·¡¢±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È83µå¤ÎÎÏÅê¡£

¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎºÝ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥°¥é¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£º£Ìë¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£