¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡´°Á´µß±ç¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÆÍÇË¸Æ¤ó¤À¡ª¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¡ÖÏ¯´õ¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Õ¥£¥ê¡¼¥º ¡Ê2025Ç¯10·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5²óÀïÀ©¡ËÂè4Àï¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò2¡½1¤Ç²¼¤·3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢3²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î´°Á´µß±ç¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡£ËÁÆ¬¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ëº£Ìë¤ÎÏ¯´õ¤Ë¾Î»¿¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ11¤ò¾ù¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖShot¡¡For¡¡Roki¡ÊÏ¯´õ¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡Ë¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÃæ¡¢Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£º£µ¨ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò±¦Èô¡¢Â³¤¯MVP2ÅÙ¤Î¼çË¤¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°Èô¡¢4ÈÖ¥Ü¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î100¡¦7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¡È2¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢µß±çµ¯ÍÑ¸å½é¤á¤Æ²ó¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤ë9²ó¡¢±äÄ¹10²ó¤âÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô9¿Í¤òÉõ¤¸¤ë´°Á´Åêµå¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëºÝ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¥Ï¥°¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¡ÖÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±äÄ¹11²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤ó¤À²÷Åê·à¤Ï¡¢ÌµÂÌµå¤Ê¤·¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»È¤ï¤ºÄ¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿36µå¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î22Ç¯¤Ë´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤¿¡£
¡¡±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç5·î13Æü¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¡¢Ìó4¥«·î´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ï¥í¥Ö¡¦¥Ò¥ëÅê¼ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£PS¤Ç¤Ï4»î¹ç¡¢5²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤Ç¡¢½¢Ç¤10Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤â¡Ö»ä¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Îµß±çÅÐÈÄ¡£ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ3Æü¤È½½Ê¬¤Ë´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ËÎ×¤à¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÊÑ²½µå¤â¤è¤êÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È8¾¡¡£ÎáÏÂ¤Î²øÊª¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡¡¡ÚÏ¯´õ¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¡½¡½ÆüÊÆ¤ÇPS¤Î°ã¤¤¤Ï¡£
¡¡¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤â¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£Àè¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬°ìÈÖ¡¢½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Î°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´¶³Ð¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬º£¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÍ×°ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×