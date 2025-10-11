¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤ÎÁ°¼óÁê¤òÃ±ÆÈ¼èºà¡¡¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¡ÖÀï¸åÅý¼£¡×¤á¤°¤êÃíÌÜ
ÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î¶¨µÄ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¡ÖÀï¸åÅý¼£¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤ÎÁ°¼óÁê¤¬¡¢NNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤ÎÁ°¼óÁê¡¢¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥¨»á¤Ï¸½ºß¤â¼«¼£À¯ÉÜ¤òÎ¨¤¤¤ëºÇÂçÀªÎÏ¡Ö¥Õ¥¡¥¿¥Ï¡×¤ÇºÇ¹â°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü¡¢NNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜÁ°¼óÁê ¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥¨»á
¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï²õÌÇÅª¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËµÔ»¦¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ºá¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î»¦³²¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡×
¥·¥å¥¿¥¤¥¨»á¤ÏÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÉü¶½¤ÈÅý¼£¤Î¤¢¤êÊý¡×¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀï¸åÅý¼£¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÌò³ä¤Ï¥¼¥í¤À¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ë²õÌÇÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¾ÍèÅª¤ËÀ¯¼£¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉðÁõÀªÎÏ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£PLO¡á¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¤ÎÊý¿Ë¤È¹ñºÝË¡¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£¡ÖÍ£°ì¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌò³ä¤¬ÏÂÊ¿¼Â¸½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤ÏÅý°ìÀ¯ÉÜ¤Î¼ùÎ©¤ÈÌ±¼çÅª¤ÊÁªµó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¼«¿È¤ÎÌ±°Õ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£