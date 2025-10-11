¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡×¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é¡ÖENTRY GRADE 1/144 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡ÚENTRY GRADE 1/144 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡Û 10·î11Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,100±ß
(C)SOTSU¡¦SUNRISE
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖENTRY GRADE 1/144 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëMS¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖENTRY GRADE¡×¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Ñー¤ò»È¤ï¤º¼ê¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È´ÊÃ±¤Ë³°¤»¤ë¥¿¥Ã¥Á¥²ー¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¿§Ê¬¤±¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÉðÁõ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥é¥¤¥Õ¥ë¤È¥·ー¥ë¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)SOTSU¡¦SUNRISE
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£