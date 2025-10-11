ËÌÄ«Á¯¤¬Ìë´Ö¤Ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É³«ºÅ¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡¡¤ª¤È¤È¤·7·î°ÊÍè¤ÎÂçµ¬ÌÏ³«ºÅ
ËÌÄ«Á¯¤¬10Æü¿¼Ìë¡¢·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÄÌ¿®¼Ò¡ÖÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÏËÌÄ«Á¯¤¬10Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¸½ºß¡¢Ê¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤Î¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¹¾ì¤ÇÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÁÏ·ú80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï2023Ç¯7·î°ÊÍè¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÁ°ÂçÅýÎÎ¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¼¡À¤Âå¤ÎICBM¡áÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¤È¤¹¤ë¡Ö²ÐÀ±20·¿¡×¤ò¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£