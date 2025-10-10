¾´ýJTÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤ÎÆ£°æ¼·´§¤¬ÂçÂ¼ÃÎ»ö¤òÉ½·É¡¡¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡¡±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐ¶É¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß
12Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾´ý¤ÎÆüËÜ¥·¥êー¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬10Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¸ø´Û¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¥¸Í»Ô½Ð¿È¤Î¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ç¤¹¡£
Æ£°æ¼·´§¤Ï¸µ¡¹¡¢12Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Î¡Ö¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥·¥êー¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Î½à·è¾¡¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¤¬É¨¤Î¤±¤¬¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÀï¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÂå¤ï¤ê¤ËÆ£°æ¼·´§¤È±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÐ¶É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÎÁ°¤Ç¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆÃÊÌÂÐ¶É¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¸©¤Ç¸ø³«ÂÐ¶É¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÅÏÊÕ¶åÃÊ¤ÎµÙ¾ì¤ËÈ¼¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢±©À¸¶åÃÊ¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢ÆÃÊÌÂÐ¶É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢±©À¸¶åÃÊ¤È¸ø³«ÂÐ¶É¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ£°æ¼·´§¡Ë
Æ£°æ¼·´§¤È±©À¸¶åÃÊ¤ÎµÇ°ÂÐ¶É¤Ï¡¢12Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¤«¤é¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤ÇÁá»Ø¤·¾´ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£