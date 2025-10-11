¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¡Ö·Ü¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎßÖ¤áÊª¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·Ü¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎßÖ¤áÊª¡× ¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿Ý¤ÎÊªÉ÷¥µ¥é¥À¡× ¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎÆÚ½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
ßÖ¤áÊª¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥é¥À¡¢¤ß¤½½Á¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÌîºÚ¤Î¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤ë¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û·Ü¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎßÖ¤áÊª
¾¯¤Ê¤¤¶ñºà¤Ç¤â¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ÇËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎßÖ¤áÊª¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§395Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¼ò Âç¤µ¤¸1
±ö ¾¯¡¹
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ 1/2~1/4³ô ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸2
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
»åÅâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
2. ·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ»åÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿Ý¤ÎÊªÉ÷¥µ¥é¥À
¿Ý¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÏÂ¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÄº¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§53Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
±ö ¾®¤µ¤¸1
¥ï¥«¥á (´³¤·)¾®¤µ¤¸1
¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³ 3~4ËÜ ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
¿å Âç¤µ¤¸2
¿Ý Âç¤µ¤¸1
º½Åü ¾®¤µ¤¸2
±ö ¾®¤µ¤¸1/3
ðùÎ³¤À¤·¤ÎÁÇ ¾¯¡¹
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/2
¥ï¥«¥á¤Ï¿å¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¡£Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä¤ËÎö¤¯¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎÆÚ½Á
¤¤¤Ä¤â¤ÎÆÚ½Á¤ÎÆÚÆù¤ò¥Ù¡¼¥³¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤«¤é½Ð¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤À¤·½Á¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤½½Á¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§128Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¶Ì¥Í¥® 1/6¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/5ËÜ ÌýÍÈ¤² 1/4Ëç
¤À¤·½Á 400ml
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸1.5~2
¥Í¥® (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸2
°ìÌ£Åâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
2. ÌýÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£´ï¤ËÃí¤¤¤Ç¹ï¤ß¥Í¥®¤ò»¶¤é¤·¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£
ßÖ¤áÊª¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥é¥À¡¢¤ß¤½½Á¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÌîºÚ¤Î¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤ë¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û·Ü¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎßÖ¤áÊª
¾¯¤Ê¤¤¶ñºà¤Ç¤â¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ÇËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎßÖ¤áÊª¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§395Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤à¤ÍÆù 1Ëç
¼ò Âç¤µ¤¸1
±ö ¾¯¡¹
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ 1/2~1/4³ô ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸2
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
»åÅâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÉý1cm¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ê¡¢¼ò¤È±ö¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ÆÇ®Åò¤Ç¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥´¥ÞÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤¿¤é·Ü¤à¤ÍÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ»åÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿Ý¤ÎÊªÉ÷¥µ¥é¥À
¿Ý¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÏÂ¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÄº¤¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§53Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ä 4Ëç
±ö ¾®¤µ¤¸1
¥ï¥«¥á (´³¤·)¾®¤µ¤¸1
¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³ 3~4ËÜ ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
¿å Âç¤µ¤¸2
¿Ý Âç¤µ¤¸1
º½Åü ¾®¤µ¤¸2
±ö ¾®¤µ¤¸1/3
ðùÎ³¤À¤·¤ÎÁÇ ¾¯¡¹
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/2
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£±ö¤Ç¤â¤ó¤Ç10Ê¬ÃÖ¤¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥ï¥«¥á¤Ï¿å¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¡£Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä¤ËÎö¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥ï¥«¥á¡¢¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎÆÚ½Á
¤¤¤Ä¤â¤ÎÆÚ½Á¤ÎÆÚÆù¤ò¥Ù¡¼¥³¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤«¤é½Ð¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤À¤·½Á¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤½½Á¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§128Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
¶Ì¥Í¥® 1/6¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/5ËÜ ÌýÍÈ¤² 1/4Ëç
¤À¤·½Á 400ml
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸1.5~2
¥Í¥® (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸2
°ìÌ£Åâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ½Ä4¤Ä¤ËÀÚ¤ê¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÌýÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¤À¤·½Á¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢¶ñ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ÌýÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£´ï¤ËÃí¤¤¤Ç¹ï¤ß¥Í¥®¤ò»¶¤é¤·¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô