¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍö²Ú¤¬¡¢11¡Á12Æü¤ËÂçºå¡¦ÀðÄ®¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¡ª2025¡×¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£²ÈÂ²°¦¡¢¿ÍÀ¸¡¢À¸Ì¿¡¢¸Î¶¿¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Íö²Ú¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Íö²Ú¤Ï10Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¡ÖäþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ç¤â¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤ÊÆ»¤Î¤ê¡£²¿¤È¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
15Ç¯¡¢¤è¤·¤â¤È¤Ð¤Ê¤Ê¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ö³¤¤Î¤Õ¤¿¡×¼çÂê²Î¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Í¤¬¤¤¤¦¤¿¡¿¤Ï¤¸¤Þ¤ê¿§¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Á´¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÅìµþÎøÊ¸¡×¤¬¡¢¡ÖÂè58²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ´ë²è¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¸Î¶¿¤ÎÂçÊ¬¡¦ÃæÄÅ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ç¡¢³Ú²°¤ÇÏ¯Êó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¶¿¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö²¿¤È¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢10Ç¯¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î21Ç¯¡¢1ÈÖ¤ÎÍ§¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¼«»à¤À¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤«¤é¡ÖÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£º£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£É¬¤º¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¼è¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ä½ñ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í§¿Í¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²»³Ú¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¯¤·¤¯¤â¡¢22Ç¯º¢¤«¤é¼«¿È¤âÈðëîÃæ½ý¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁêÅö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¡¢¶À¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡ØÌÀÆü¡¢»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡×
¼«¿È¤âÍ§¿Í¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«ÂÎ´¶¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡ØÁ°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é5Ç¯¤¿¤Ä¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¤³¤Èµß¤¦¶Ê¡Ù¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢º£¡¢¤³¤ÎÊ°¤ê¤äÄË¤ß¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿Êý¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢»×¤¤¤ò¾º²Ú¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼«¿È3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö°ä½ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢»í¡¦¶Ê¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤½µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¦¤ï¤Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¾è¤»¤¿¡£Èà½÷¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¡£Èá¤·¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿10¶Ê¡×¡£Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ÇÇº¤à¿Í¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ï¡Ö10¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¡ÖÏ·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö90Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê²û¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²Î¼ê¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡¢»³º¬¹¯¹¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¡ª2025¡×¤Î11Æü¤ÎÉô¤Ë½Ð±é¡£´ØÀ¾¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç´ØÀ¾¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ØÀ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ï´ØÀ¾¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
趣味は温泉巡り、旅行、アート鑑賞、寄り道、月1スナック、俳句。