Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤È¡£ÁöÎÝ¡¢¥Ð¥ó¥È¡×°¤Éô´ÆÆÄCS¤Ø¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯3°Ì¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó10Æü¤Î¡Ønews zero¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ Âè2¾Ï¡Ù¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤¬Ëè·îÂÐÃÌ¤·¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢µð¿Í¤Ï70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤±¤Ç3°Ì¤Ë¡£DeNA¤È½ªÈ×¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤2°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏDeNA¤ÎËÜµòÃÏ¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é2°ÌÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡É¤È¡Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤òÌä¤ï¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¤Þ¤º¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È¡£ÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡£ºîÀï¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î1ËÜ¤Ç¡Ê¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¡ËÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÃ»´ü·èÀï¤Ç¤ÏºÆÅ°Äì¤·¤Æ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È·ä¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤ÎÇº¤ß¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£
°ìÊý¡¢¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÇ¼Ô¿Ø¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÆ¯¤¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£ÂÇ¼Ô¿Ø¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡Ë¼ºÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿Ø¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤È¤«¤â¡ÊÅÐÈÄ¿ô¤¬¡Ë60»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢3°Ì¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£µ¨¿·²ÃÆþ¤ÇÂç¼ÖÎØ¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¸½Ìò»þÂå¡¢2°Ì°Ê²¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿CS¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«Å°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤È¸Ä¡¹¤Ç»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ë½¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥ÈÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÁÀ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÃ»´ü·èÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÅ°Äì¤Î»ÅÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¿¾Ê¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ì´ÓÀ¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÍî¤Á¹þ¤à¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢·è¤á¤¿¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤¯½ÅÍ×À¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖCS¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£ºòÇ¯¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬1ÈÖ´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¼þ¤ê¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏCS¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯3°Ì¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆÀïÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£