¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3Days¡ÛÀ¾¶¶ÆàÌ¤¤¬Ãæ£°Æü¤Ç»²Àï¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¤ªº×¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ£³£Ä£á£ù£ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê£²£¹¡áÊ¡°æ¡Ë¤ÏÍ¥½Ð£³Ãå¤·¤¿Á°Àá¤Î¸ÍÅÄ¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤«¤éàÃæ£°Æüá¤Ç»²Àï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´Á³¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡£»°¹ñ¤Ç¤¹¤·¡¢£³Æü´Ö¡¢¤ªº×¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¡¡Á°¸¡¤Î´¶¿¨¤â¡Ö¥Ú¥é¤ÏÉáÃÊ¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¾è¤ì¤¿¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï£±£°£Ò£µ¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï£³°Ì°ÊÆâ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¡£