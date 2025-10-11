¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÀîÌî²êÍ£¤¬½éÆü¹¥È¯¿Ê¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÅöÃÏ¤Ï14Í¥½Ð£³£Ö¤ÈÈ´·²¼ÂÀÓ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£µÀï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÌî²êÍ£¡Ê£³£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£¶£Ò¡¢Âç³°£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Ö¥¤ºÝ¤ò±Ô¤¯ÆÍ¤¤¤Æ£³Ãå¡£Æ»Ãæ¤ÏÁ°¤òÁö¤ëÆ£¸¶ÁáºÚ¡¢ÅòÀõµª¹á¤òÌÔÄÉ¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤Æ¥¤¥ó¼ÆÅÄÉ´·Ã¤È¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Á´Â®Ï¢ÂÇ¤Ç¼ÆÅÄ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÇòÀ±¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡½®Â¤â¡Ö¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÃæ·ø¤è¤ê¾¯¤·¤¤¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï½ÐÂ·Ï¤Î´¶¤¸¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£±£´Í¥½Ð£³£Ö¤È¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¿åÌÌ¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·²óÅ¾¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¡£¤¤Ã¤Á¤ê»Å¾å¤²¤ÆÀïÀþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£