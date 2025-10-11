¼«¸øÏ¢Î©´Ø·¸¤¬Êø²õ¡Ä¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¡×¡¡¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ò·Ú»ë¤·¤¹¤®¤¿·ë²Ì¤À¡×¤¢¤ë³ÕÎ½¤ÎÀ¼¤â
26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10ÆüÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¨¡Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
10Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶ÛµÞ¤Ë´´Éô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö°ñ¤ÎÆ»¤À¡£Èæ³ÓÂè°ìÅÞ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤«¤éÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï½µÌÀ¤±¤Î14Æü¸á¸å¤Ë¶ÛµÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤Æ¤ÎµÄ°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤éÀ¯¸¢¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï¢Î©³ÈÂç¤ÎÁ°¤ËÂ¸µ¤Î¼«¸øÏ¢Î©´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡Ï¢Î©²ò¾Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ë³ÕÎ½¤«¤é¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ò·Ú»ë¤·¤¹¤®¤¿·ë²Ì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÇ§¼±¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¹â»ÔÂÎÀ©¤ÎÃæ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤È¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤ÄµÄ°÷¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿»ö¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö26Ç¯¤Î´Ö¤Ë¶âÂ°ÈèÏ«¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÅÞ´´Éô¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡ÌîÅÞ¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£º£¸å¤ÏÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃúÇ«¤Ë¶¨Ä´¡¢¶¦Æ®¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤éÏ¢Î©¶¨µÄ¤ÎÏÃ¤¬Àµ¼°¤ËÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë½ª»ßÉä¤ò¤¦¤Á¤¿¤¤¸øÌÀÅÞ¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£