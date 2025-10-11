¡ÚÂ®Êó¡ÛËÌÄ«Á¯¤¬Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤òµÇ°¤··³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÁ°ÂçÅýÎÎ¤é¤â½ÐÀÊ¤«
Àè¤Û¤É¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï10Æü¸á¸å11»þ45Ê¬»þÅÀ¤Ç·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÊ¿¾í¤Î¶âÆüÀ®¹¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
10Æü¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤¬³«È¯Ãæ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤ICBM¡áÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ø²ÐÀ±20·¿¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢·³»öÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎÌ¼¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤«¤ä¡¢¶âÁí½ñµ¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÁ°ÂçÅýÎÎ¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤È¤Î·ëÂ«¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£