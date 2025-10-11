¡ÖS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡×¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡£¥Óー¥¯¥ë¥âー¥É¤«¤é¥Ð¥È¥ë¥âー¥É¤Ø¤Î´°Á´ÊÑ·Á¤ò¼Â¸½¡ª¡Ú#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡Û
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー555¡×¤è¤ê¡¢Áð²Ã²í¿Í / ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¤Î°¦¼Ö¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡×¤¬¡ÖS.H.Figuarts¡×¥·¥êー¥º¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¡£TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖTAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO¡×¤Ë¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¡×¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO¡×¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー555¡×Å¸¼¨¥³ー¥Êー
¡ÖS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡×¡£2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Êº¸¤Î¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¡Ë
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿²ÄÊÑ·¿¥Ð¥¤¥¯¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡£¥Óー¥¯¥ë¥âー¥É¤ÏÊÑ¿ÈÁ°¤ÎÁð²Ã²í¿Í¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤Î·ÁÂÖ¤Ç¤â¥Õ¥©¥È¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡¢¥¨¥¯¥¶¥Ã¥×¥Ð¥¹¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÉðÁõ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£¥Ð¥È¥ë¥âー¥É¤ÇÆóÂÊâ¹Ô·¿Àï¼Ö¤È¤Ê¤ê¡¢º¸ÏÓÂ¦¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥¨¥¯¥¶¥Ã¥×¥Ð¥¹¥¿ー¤Ï6Ï¢Áõ¤È¤Ê¤ê¡¢±¦ÏÓ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿³ÊÆ®Àï¤â¹Ô¤¦¹â¤¤ÀïÆ®ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶²Îµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Ð¥È¥ë¥âー¥É¡£Á´¹â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤È¯É½¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤
¡¡¡ÖS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡×¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¡×¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Óー¥¯¥ë¥âー¥É¤ÎÁ´Ä¹¤ÏÌó210mm¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¸Ø¤ë¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢¥´ー¥ë¥É¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤ÎÅÉÁõ¤ä¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¥á¥«¼þ¤ê¤ÎÂ¤·Á¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ½ê¤Î¥Þー¥¥ó¥°¤ÏÁ´¤Æ¥¿¥ó¥Ý°õºþ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¾åÈ¾¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
6ËÜ¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤¬º¸ÏÓ¤Î6Ï¢¤Î¥¨¥¯¥¶¥Ã¥×¥Ð¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤ë
¡¡ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¥Ð¥È¥ë¥âー¥É¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤Ï¡¢°ìÉô¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿ÀìÍÑ¤Î¸ò´¹¥Ñー¥Ä¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Á¾õ¤È²ÄÆ°¤òÎ¾Î©¡£¤³¤Î·Á¾õ¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÆ°¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑ¤ÎÂæºÂ¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Î©¤µ¤»¤Æ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥µ¥¤¥É¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Óー¥¯¥ë¥âー¥É¡£¤³¤Á¤é¤ÎÂ¤·Á¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À
¡¡ÉÕÂ°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¤ÎÁõÈ÷¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¡Ö¥«¥¤¥¶¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts Áð²Ã²í¿Í¡×¤¬Åë¾è¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë°®¤ê¼ê¼ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀö¼ÖÍÑ¤Î¥Ð¥±¥Ä¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢ÀöºÞ¥Ü¥È¥ë¤Þ¤ÇÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤á¤Î¡ÈÁð²Ã²í¿Í¡¦°¦¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð·àÃæ¤ÎÆü¾ï¤Î¥·ー¥ó¤âºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·éÊÊ¾É¤ÎÁð²Ã²í¿Í¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¶ÁÝ¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ê¡ÖS.H.Figuarts Áð²Ã²í¿Í¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¡Ë
¡¡¡ÖS.H.Figuarts ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥·¥ãー¡×¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Îº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¡£ÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¡×¤Ï¡¢3¼¡Í½Ìó¤ÎÃêÁªÍ½Ìó¤Þ¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÄÉ²ÃÀ¸»º¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¦¾¦ÉÊÍ½Ìó¥Úー¥¸
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç