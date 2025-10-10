Åì³¤3¸©¤Î2025Ç¯»º¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¡¡²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤Î¸«ÄÌ¤·
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åì³¤3¸©¤Î2025Ç¯»º¤Î¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÇÀÀ¯¶É¤Ï¡¢Åì³¤3¸©¤Î2025Ç¯»º¤Î¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¤¬35Ëü4000¥È¥ó¤Ç¡¢Á°Ç¯»º¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2Ëü6400¥È¥óÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯°Ê¹ß¡¢¼ý³ÏÎÌ¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸©ÊÌ¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤¬¤ª¤è¤½12.5Ëü¥È¥ó¡¢´ôÉì¸©¤¬¤ª¤è¤½10.1Ëü¥È¥ó¡¢»°½Å¸©¤¬¤ª¤è¤½12.8Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤ä²Ã¹©ÍÑÊÆ¤Ê¤É¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¤¬¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤ëÂç¤¤ÊÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áý²Ã¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅì³¤ÇÀÀ¯¶ÉÀ¸»º¿¶¶½²Ý¡¦ÌðÅÄÉÒ½¨²ÝÄ¹Êäº´¡Ë