Ìª·î26Ç¯¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ä¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤Ø¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¹ÂËä¤Þ¤é¤º
26Ç¯Â³¤¤¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©¤¬²ò¾Ã¤Ø¡£
±ÊÅÄÄ®¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ³¦¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡§
°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
26Ç¯Â³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿10Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤È¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òµá¤á¤ë¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¹Â¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇËä¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¿¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡§
¡Ö¤¤ç¤¦¤³¤Î¾ì¤Ç¸øÌÀÅÞ°Æ¤ò¤Î¤à¤«¤É¤¦¤«¤ÎÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤È´´»öÄ¹2¿Í¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¤¬ÅÞ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¡Ë¡ÖÁíºÛ¤¬»ä¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÇÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£
À¯³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Î²ò¾Ã¡£
º£¸å¡¢ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤¹¡£
10ÆüÌë¤ËBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¡ÊQ.·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡Ö¹â»ÔÁíÍý¡×¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡£²æ¡¹¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ç¸½ºßÌîÅÞ¤ÎÊý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¡¢¸øÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Ï¢·È¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯¤Ê¤É´ðËÜÀ¯ºö¤Ç¤Î°ìÃ×¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¶¨Ä´¡¦¶¦Æ®¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¾®ÎÓ²ñÆ¬¤Ï¡Ö·ÐºÑ³¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤â¤«¤¯¹ñÀ¯¤ËÃÙÂÚ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤¤ë¡£°ÙÂØ¤â¶âÍø¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤Ï·ÐºÑ³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¯¼£¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£