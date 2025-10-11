¥É¥ë±ß¡¢°ì»þ£±£µ£±±ßÂæ¤ËµÞÍî¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡á£Î£Ù°ÙÂØÂ®Êó
¡¡Àè¤Û¤É¤«¤é¥É¥ë±ß¤ËÆÍÇ¡Çä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ£±£µ£±±ßÂæ¤Þ¤ÇµÞÂ®¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÅ¨ÂÐÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç½¬¼çÀÊ¤È²ñ¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤âµÞÂ®¤ËÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤È¤âµÞÂ®¤Ë²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î±ß¥¥ã¥êー¼è°ú¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¦Ãæ¹ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÅ¨ÂÐÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¦Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£
¡¦Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ÎÂçÉýÁý¤ò¼¨º¶¡£
¡¦´Ú¹ñ¤Ç½¬¼çÀÊ¤È²ñ¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡152.04¡¡EUR/USD¡¡1.1607¡¡GBP/USD¡¡1.3346
EUR/JPY¡¡176.51¡¡GBP/JPY¡¡202.94¡¡AUD/JPY¡¡99.14
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
