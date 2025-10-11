ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï10Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤¬ºÆ¤ÓÉÔÅö¤Ê¿ÒÌä¤ä¹´Â«¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ò¼õ¤±¡¢48»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¿È¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÁ¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÈÈóÆñ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î´Ø·¸ÉôÌç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤â¸Ü¤ß¤º¡¢Ãæ¹ñ¸øÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ä¿ÒÌä¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼¹¹Ô¤Î¼êÃÊ¤âÁÆË½¤Ç¤¢¤ë¡£´Ø·¸¤¹¤ëÃæ¹ñ¸øÌ±¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤È¿Í³Ê¤ÎÂº¸·¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¤¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÀµ¾ï¤Ê¿ÍÅª±ýÍè¤òÃø¤·¤¯ÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Ë¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÈÈóÆñ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎË¡¼¹¹ÔÉôÌç¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë¤ä¤êÊý¤ò²þ¤á¡¢Î¾¹ñ¼óÇ¾¤Î½ÅÍ×¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¼Â¹Ô¤ÈÎ¾¹ñÌ±¤ÎÍ§¹¥¸òÎ®¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤¦Àµ¤·¤¤µ°Æ»¤ËÌá¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤ºß³°Ãæ¹ñ¸øÌ±¤ÎÀµÅö¤Ç¹çË¡Åª¤Ê¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÏ¢¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£