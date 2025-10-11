ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢Ãæ»ß¤ò¼¨º¶¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢µ¬À©¤ËÈ¿È¯
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï10Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë´ØÏ¢¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ËÈ¿È¯¤·¡¢10·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â»Ü¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÃæ»ß¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÂÐÌÌ²ñÃÌ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÎÃæ¹ñ¤Ë´Ø¤·¡ÖÈó¾ï¤ËÅ¨ÂÐÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£