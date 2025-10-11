Galileo Galilei¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËBBHF¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈDAIKI¤¬Àµ¼°²ÃÆþ
Galileo Galilei¤¬¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆBBHF¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëDAIKI¤¬2025Ç¯10·î11ÆüÉÕ¤ÇGalileo Galilei¤ËÀµ¼°²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£5¿ÍÂÎÀ©¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
DAIKI¤Ï2014Ç¯¤è¤ê10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆGalileo Galilei¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¡¢2016Ç¯¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¤ÏÈøºêÍºµ®¡¦ÈøºêÏÂ¼ù¤È¤È¤â¤ËBBHF¤ò·ëÀ®¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤ÎGalileo GalileiºÆ»ÏÆ°°Ê¹ß¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë±éÁÕ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀµ¼°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Î¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
11·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤ò¤Þ¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãGalileo Galilei ¡ÈTRITRAL TOUR¡É¡ä¤¬DAIKIÀµ¼°²ÃÆþ¸å¤Î½é¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BBHF¤Ï2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËShibuya WWW X¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈøºêÍºµ®¡¦ÈøºêÏÂ¼ù¡¦DAIKI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°ú¤Â³¤³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¤«¤ì¤³¤ì10Ç¯°Ê¾å¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Galileo Galilei¡£
¤³¤Î»ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íº£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢
¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¡©¤Èµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢
¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
DAIKI¡ÊG¡Ë
ÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Â¤¤¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DAIKI¤¯¤ó¤¬ËÍ¤ÎÎÙ¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ë³¨¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Î½øÈ×¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¶¯¥¥ã¥é¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
Galileo Galilei¤Îº£¸å¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÈøºêÍºµ®¡ÊVo¡Ë
DAIKI¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¾®Ãæ¹â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÍÄÆëÀ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊDAIKI¤¯¤ó¤È¡¢Galileo Galiei¤È¤·¤Æ¤â¶¦¤Ë²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢
¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·À¸Galileo Galilei¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª
ÈøºêÏÂ¼ù¡ÊDr¡Ë
DAIKI¤¯¤ó¤ÏËÍ¤¬GG¤òÎ¥¤ì¤¿¤¢¤È¤º¤Ã¤È¡¢GG¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤·¤ÆBBHF¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎGG¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎGG¤ÏËÍ¤ÈDAIKI¤¯¤ó¡¢Æó¿Í¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥£¥ó¥°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤é¤ÏÀ³Ê¤Î°ã¤¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬GG¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DAIKI¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é²þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¡ª
´ä°æ°ê¿Í¡ÊG¡Ë
¤³¤Î¤¿¤ÓGalileo Galilei¤Ï5¿ÍÊÔÀ®¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÊâ¤òDAIKI¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Õ¥§¥¹¡¢¿§¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤ò»Ù¤¨¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î5¿Í¤Ç½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²¬ºê¿¿µ±¡ÊBa¡Ë
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×
2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://virginmusic.lnk.to/GG_Amadeus
NHK E¥Æ¥ì ¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
◾️¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2¡Ù
NHK¡¡E¥Æ¥ì¡¡10·î5Æü¤è¤êËè½µ¡ÊÆü¡Ë¸á¸å5:00
¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¸ø¼°HP¡§https://aooke-anime.com
NHK¥¢¥Ë¥á¡§https://www.nhk.jp/g/anime/
¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@aooke-anime
¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/aooke_anime
◾️¡ãBillboard Live presents Galileo Galilei ¡ÈBLUE WINTER¡É¡ä
2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì17:00 ³«±é18:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì20:00 ³«±é21:00
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì17:00 ³«±é18:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì20:00 ³«±é21:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¢¨°û¿©Âå¶âÊÌ
¡ÚÅìµþ¡Û
DX¥·¡¼¥ÈDuo \23,200-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
Duo¥·¡¼¥È \22,100-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ \11,600-
S»ØÄêÀÊ \10,500-
R»ØÄêÀÊ \9,400-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È \8,900-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û
BOX¥·¡¼¥È \22,100-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
S»ØÄêÀÊ \10,500-
R»ØÄêÀÊ \9,400-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È \8,900-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡û¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á12:00¡Á9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¡áGalileo Galilei¡ÖGG Friends¡×Àè¹ÔÃêÁª¡Êe+¡Ë
9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00¡áClub BBL²ñ°÷¡¦Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë
10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á12:00¡á¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡¿e+¡Ë
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¡§https://www.billboard-live.com/
◾️¡ãGalileo Galilei ¡ÈTRITRAL TOUR¡É¡ä
2025Ç¯
11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÂçºå BIGCAT¡Ê17:00/18:00¡ËSOLD OUT
11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ Zepp DiverCity¡Ê18:00/19:00¡Ë
11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS¡Ê18:00/19:00¡Ë
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊZepp DiverCity¸ø±é¤Î¤ß2³¬»ØÄêÀÊ¤¢¤ê¡Ë
Á°Çä¤ê 6,500±ß¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ 7,000±ß¡ÊZepp DiverCity¸ø±é¤Î¤ß¡Ë
U18¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë 3,000±ß
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ
¢¨U-18¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆþ¾ì»þ¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÍ×Äó¼¨¡£¸ø±éÅöÆü¡¢18ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥ê¥ó¥¯
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/galileogalilei/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/galileogalilei/
◾️¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é
¡ãTOHOKU MUSIC JOURNEY 2025¡ä
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë7Æü¡ÊÆü¡ËÌ´¥á¥Ã¥»¤ß¤ä¤®
¡ã»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¡ÖJOINT TOUR 2025 ¡ÈCOME ON, BOOTY!¡É¡×¡ä
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚPENNY LANE24¡Ê17:30/18:00¡Ë¡Êw/Galileo Galilei¡Ë
