¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÊÑ²½¡ÄÌó33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¯¹ë3¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤ÆÉÔºß
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤ò3¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Æ±»î¹ç¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤º¤ì¤âÉÔºß¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï33Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×K¤Ç5ÀïÁ´¾¡¡¢13ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷ÁöÃæ¡£9Æü¤Ï²¤½£Í½Áª¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î3Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éFW¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯11Ê¬¤Ë¤Ï±¦¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFW¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï20Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿FW¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬¡¢º¸Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢3ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢GK¤Ë¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡Ë¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï±¦¤«¤é¥¨¥º¥ê¡¦¥³¥ó¥µ¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ë¡¢ÃæÈ×¤Ï¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤È¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢2ÎóÌÜ¤Ï±¦¤«¤é¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤Ë¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿Á´11Áª¼ê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌÌ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥Ó¥Ã¥°6¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥é¥¤¥¹¤È¥µ¥«¤Î4Ì¾¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é3¥¯¥é¥Ö¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉÔºß¤À¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï¡¢1992Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿EURO1992¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½Àï¤À¤È¤¤¤¦¡£»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¼Â¤Ë33Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡£¡È°ÛÎã¡É¤È¤â¡È¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥á¥ó¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
