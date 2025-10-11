ÏÓ¾ÏÂ÷¤µ¤ì¤¿ÆîÌîÂó¼Â¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·²á¤®¤º¡×¡¡ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê²ù¤·¤µÅÇÏª¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£±óÆ£¹Ò¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê10·î¤Î³èÆ°¤ò·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·²á¤®¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤³¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë2ÅÙÀè¹Ô¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬·è¤á¤Æ¿É¤¯¤âÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£66Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤ò»î¹çÃæ¤Ë»ý¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌóÂ«»ö¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¥«¥ª¥¹¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤³¤Ü¤ìµå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ÎÈ¿±þ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡Êvs¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢vs¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë¤«¤é3»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¡£¡Ö·ë²Ì¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼¡Àï¤Ï14Æü¡¢²áµî°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Áê¼ê¤À¡£ÆîÌî¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¼é¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥â¥Ê¥³¤ÎÆ±Î½¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¼Â¸½¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñÀï¤Î·ë²Ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸þ¤³¤¦¤â¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¢¨¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¡Ë¡£¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»þÀÞ¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
