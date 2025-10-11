¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï²ÝÂê¤òÄË´¶¤â¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚ¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦Âè10Àá¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢²¤½£¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤Ï¥±¥¬¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ç¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎAÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤êÈ´¤±¤é¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿1¸Ä1¸Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤³¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¸½ºß¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤Þ¤¿°ã¤¦¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖµåºÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¿¼¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÎÉ¤¤·Ð¸³¡È¤À¤±¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë·ù¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¡£90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Áê¼ê¤È¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
【ゴール動画】日本、パラグアイともに2点ずつを奪う
