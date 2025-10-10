¡ÖÊâÌ´¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡Ä¡×·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤òÀ¸¤ó¤À¹âÀºÅÙ¥¯¥í¥¹¤Î°ËÅì½ãÌé¤Ï¼éÈ÷¤Ë¸ÀµÚ¡Ö2¼ºÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Î¾×·â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢2¡¼2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÅì¡£Á°È¾¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÇÔÀï¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÅì¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖGK¡Ê¤ÈDF¡Ë¤Î´Ö¤ËÁá¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¡ÊÀ¥¸Å¡ËÊâÌ´¤¬ÎÉ¤¤·Á¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¡Ê¾åÅÄ¡ËåºÀ¤¤âÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÊâÌ´¤òÁÀ¤Ã¤Æ½³¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿À¥¸ÅÊâÌ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¾åÅÄ¤¬¾å¼ê¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤À·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¤ò¤É¤³¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤«¡¢Äã¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1²ó¤°¤é¤¤¤·¤«¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ËÅì¡£9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ø¼é¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Áê¼ê¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏÆîÊÆ¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ç¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2ÅÀ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢2¼ºÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ºÅÀ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âABEMA¡¢Tver¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾åÅÄåºÀ¤¤¬²¡¤·¹þ¤ßÆ±ÅÀ¡ª
🏆¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025— Æü¥Æ¥ì¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û (@ntv_football) October 10, 2025
¡Ø🇯🇵ÆüËÜ🆚¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤🇵🇾¡Ù
¡¿
⏱️¸åÈ¾49Ê¬
¾åÅÄåºÀ¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È💥
¥¨¡¼¥¹¤¬·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë‼️
¡À@jfa_samuraiblue#¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ #jfa#daihyo #SAMURAIBLUE pic.twitter.com/i6JQHNgnwG