º´Ìî³¤½®¡¢¡ÈÀèÀ©ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È¡É¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ä2¼ºÅÀ¥É¥í¡¼¤ËÈ¿¾Ê
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä/¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬»î¹ç¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ë±þ¤¸»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÃæ¡£º£Ç¯6·î¤ËÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢3²óÏ¢Â³¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ç¤ÏÅÄÃæÊË¤ÈÃæÈ×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤·¡¢89Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿º´Ìî¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎµåºÝ¤ËÉé¤±¤ºÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸å¤í¤«¤éÀ¼³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£DF¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ÝÂê¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê¼ºÅÀ¡Ë¤·¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤«¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤Ï9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£1ÅÀÌÜ¤Î¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ï¤ËÁ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï²ÝÂê¡£¹Ò´ð·¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°ÀïÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÃæ¡£º£Ç¯6·î¤ËÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢3²óÏ¢Â³¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ç¤ÏÅÄÃæÊË¤ÈÃæÈ×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤·¡¢89Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ÝÂê¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê¼ºÅÀ¡Ë¤·¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤«¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤Ï9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£1ÅÀÌÜ¤Î¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ï¤ËÁ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï²ÝÂê¡£¹Ò´ð·¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´Ìî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¾®Àî¹Ò´ð¡ª
🏆¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025— Æü¥Æ¥ì¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û (@ntv_football) October 10, 2025
¡Ø🇯🇵ÆüËÜ🆚¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤🇵🇾¡Ù
¡¿
⏱️Á°È¾26Ê¬
¾®Àî¹Ò´ð¤Î¶¯ÎõÌµ²óÅ¾¥ß¥É¥ë💥
ÆüËÜÆ±ÅÀ‼️
¡À
¡Ö¥´¡¼¥ëÎ¢¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¡×
✅¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ»ëÅÀ¤òLIVEÇÛ¿®Ãæ⚡️https://t.co/eY0ccwXNwa@jfa_samuraiblue#¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ #jfa#daihyo #SAMURAIBLUE pic.twitter.com/y2duxkE2T0