¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤â¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼çÂÎ¤«¡©¡ª¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬µ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÀïÁ°¡¢¸½¾õ¤Î¥Ù¥¹¥È¤È»×¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤Ë¤Ï¾ïÏ¢ÁÈ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¡È¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀèÈ¯¡£9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¤È¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤ó¤À¤¿¤á¡¢¼¡Àï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¤âÂç¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼êµ¯ÍÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬70Ê¬°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ3Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï´Ú¹ñÀï¤Ç¹µ¤¨¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¿¤Á¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ï14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢19:30¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¡ª ¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡õ¥í¥É¥ê¥´¡õ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤è¤ëÁ´5¥´¡¼¥ë
[Â®Êó]¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë!!— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) October 10, 2025
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
🇰🇷´Ú¹ñÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½🇧🇷
ABEMA¤Ç¹ñÆâ"ÆÈÀê"ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
¡¿
Á°È¾13Ê¬ ¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤«¤é¤Î
¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·ÀèÀ©!!
¡À
¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
10.14(²Ð)18:45~ ÆüËÜÂåÉ½vs¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò
ABEMA¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ!
[Â®Êó]¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ!— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) October 10, 2025
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
🇰🇷´Ú¹ñÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½🇧🇷
ABEMA¤Ç¹ñÆâ"ÆÈÀê"ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
¡¿
Á°È¾41Ê¬ ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤«¤é
¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ø·Ò¤®¥í¥É¥ê¥´¤¬
¼«¿È¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ßÄÉ²ÃÅÀ!
¡À
¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
10.14(²Ð)18:45~ ÆüËÜÂåÉ½vs¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò
ABEMA¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ!
[Â®Êó]¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÆÍ¤Êü¤¹!— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) October 10, 2025
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
🇰🇷´Ú¹ñÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½🇧🇷
ABEMA¤Ç¹ñÆâ"ÆÈÀê"ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
¡¿
¸åÈ¾2Ê¬ ¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·
º£Æü2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë!
¡À
¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
10.14(²Ð)18:45~ ÆüËÜÂåÉ½vs¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò
ABEMA¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ!
[Â®Êó]¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë!— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) October 10, 2025
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
🇰🇷´Ú¹ñÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½🇧🇷
ABEMA¤Ç¹ñÆâ"ÆÈÀê"ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
¡¿
¸åÈ¾4Ê¬ ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î
¥í¥É¥ê¥´¤ËÎ®¤·º£Æü2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë!
¡À
¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
10.14(²Ð)18:45~ ÆüËÜÂåÉ½vs¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò
ABEMA¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ!
[Â®Êó]¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) October 10, 2025
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
🇰🇷´Ú¹ñÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½🇧🇷
ABEMA¤Ç¹ñÆâ"ÆÈÀê"ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
¡¿
¸åÈ¾32Ê¬ È´¤±½Ð¤·¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬
DF¤ÈGK¤Î´Ö¤òÈ´¤¯µ»¤¢¤ê¥´¡¼¥ë!
¡À
¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
10.14(²Ð)18:45~ ÆüËÜÂåÉ½vs¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò
ABEMA¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ!