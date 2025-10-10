¡ÖÆÃÊÌ´ò¤·¤¤¡×¾åÅÄåºÀ¤¡¢Æ´¤ì¤ÎÉã¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¥´¡¼¥ë¡Ö18ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÆÃÊÌ¡×
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26½Ð¾ì¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢21Ê¬¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ìÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢26Ê¬¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿Ãæ¤ÇÆüËÜ¤Ï64Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¤È¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤Ø¡£89Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£»î¹ç¤Ï2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇØÈÖ¹æ9¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é18ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¡£¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡×¤ÈÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î18ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åÅÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÆÃÊÌ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂçºå¤Þ¤ÇÉáÃÊ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤È¡¢ËÍ¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¾¯¤·¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¾¯¤·Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤ëÁ°¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¤Ï8»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¡Öº£¤Ï±¿¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬Íè¤¿¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥í¥¹¤¬Íè¤¿¤ê¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¾®Àî¤â¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¾®Àî¤Ï¾åÅÄ¤ò¶¯¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ¤¬²¿ÈÖ¤À¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¾åÅÄ¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÕÇ¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬18ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê18ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤â¤½¤¦¤À¤·¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾õ¶·¤ä¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤òºÇÂç¸Â¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âABEMA¡¢Tver¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
