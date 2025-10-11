¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä ¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¡ÊMagazine Memories¡Ë¡×¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡£¡ÖAURA FHANTASM¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÀìÍÑÂæºÂ¤òÈ÷¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª¡Ú#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡Û
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Èー¥êー¤Î¡ÖAURA FHANTASM¡×¤è¤ê¡¢¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä ¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¡×¤¬¡ÖMagazine Memories¡×»ÅÍÍ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Îº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä ¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¡ÊMagazine Memories¡Ë¡×¡£2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡»¨»ï¡ÖB-CLUB¡×»ï¾å¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖAURA FHANTASM¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×¤ò´ð¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢½ÐÞ¼Íµ»á¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Î¥ªー¥é¥Ð¥È¥éー¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä¡×¤Ç¤âÂ¿¿ô¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥ë¥Ð¥¤¥ó¤ÎÌë´ÖÀïÆ®ÍÑ¥«¥éー¤Ë¶á¤¤¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¤Îµ¡ÂÎ
¡¡¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä ¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¡×¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç2018Ç¯¤Ëº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½ÐÞ¼»á¤Ë¤è¤ëÅö»þ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤éÎ©ÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÂ¤·Á¡£¸µ¤È¤Ê¤ë¥Ó¥ë¥Ð¥¤¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ÃÑÉ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÀ¸ÊªÅª¤Ê°Õ¾¢¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï7Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤Â¤·Á¤Ï¶áÇ¯È¯Çä¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAURA FHANTASM¡×¤Îµ¡ÂÎ¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÊªÅª¤Ê°Õ¾¢¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¹ÃÑÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥ê¥¢À®·Á¤ÎæÂ¤òÁõÈ÷¡£¤â¤Á¤í¤óÈô¹Ô»þ¤ÎÅ¸³«¤â²ÄÇ½¤À
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä ¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¡ÊMagazine Memories¡Ë¡×¤Ï2018Ç¯È¯ÇäÈÇ¤ÎºÆÈÎ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·µ¬Â¤·Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¡ÖAURA FHANTASM¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¸µ¤Ë¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE AB¡ä¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«ºß¤Ê²ÄÆ°¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥é¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤äæÂ¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ÆÈôæÆ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤¬ÀìÍÑ¤ÎÂæºÂ¡£¥Ùー¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢ー¥àÉôÊ¬¤Î¶Å¤Ã¤¿Â¤·Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤À
¡¡º²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤Î¸ø¼°ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡¢2026Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥ô¥§¥ë¥Ó¥ó¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º