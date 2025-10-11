¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤¬È¯¸ú¡¡ÈòÆñÌ±¤Ïµ¢´Ô¤Î¤¿¤áËÌÉô¤Ø¡¡¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¾ÇÅÀ
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï10Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈòÆñÌ±¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤¿¤áËÌÉô¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï10Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿Âè1ÃÊ³¬¤ÎÄäÀï¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å6»þ¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÆîÉô¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤¿¤áËÌÉô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¾å¿¯¹¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î·úÊª¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢À¸³è¤ÎºÆ·ú¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶»Ô¤Î½»Ì±¡§
²È¤Ï²õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
ÏÂÊ¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢ÄäÀï¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¿Í¼Á¤Î²òÊü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ðº¤Æñ¤ÊÊýË¡¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£