¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛGoreson¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ëÆþÌç¸þ¤±¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä
¡ÚAmazon:Goreson ¥×¥é¥â¥Ç¥ëÆþÌç¸þ¤±¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§10·î11Æü0»þ～10·î12Æü23»þ45Ê¬
¡¡Amazon¤Ï¡¢Goreson¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ëÆþÌç¸þ¤±¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï10·î12Æü23»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¸þ¤±¤ÎÇö¿Ï¥Ë¥Ã¥Ñー¤ä¥ä¥¹¥ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È5¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£³Æ¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆÊª¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ñー¥Ä¥ªー¥×¥Êー¤ä¥¹¥¸¥Ü¥êÍÑ¥Ö¥ìー¥É¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£