¡ÚRAVIJOUR¡Û½©¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹♡
¡È¥»¥¯¥·ー¤ËÀ¸¤¤ë Just be yourself¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAVIJOUR¡Ê¥é¥ô¥£¥¸¥åー¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢2025 COLLECTION #10¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·ºî¤¬¡¢10·î9Æü(ÌÚ)¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡£ÍâÆü10Æü(¶â)¤«¤é¤ÏÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÁõ¤¤¤Ë±Ç¤¨¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥ìー¥¹¤È±ð¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È♡
¥Þ¥í¥¦¤¬ºé¤«¤»¤ë¡¢²Ú¤ä¤®¤È¿§¹á
¥Þ¥ë¥ô¥¡ ¥·¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é
²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥ô¥¡ ¥·¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é¡×¡Ê\7,799～¡Ë¤Ï¡¢²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë½Ö´Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ö¥ëー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢±ð¤á¤¯»É½«¤È¥·¥¢ー¤ÊÁÇºà´¶¤¬½÷À¤é¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥Ö¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¿T¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ê¥ë ¥·¥çー¥Ä¡¿T¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ê³Æ\3,729¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¾åÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ë¡ÈÈë¤á¤¿¤ë¿§¹á¡É¤¬Éº¤¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥ª¥ìー¥Ì¤¬Í¶¤¦¡¢µ¤ÉÊ¤ÈÆ©ÌÀ´¶
¥ô¥£¥ª¥ìー¥Ì ¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é
Ä«Ïª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥ß¥ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¶¤é¤«¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¡Ö¥ô¥£¥ª¥ìー¥Ì ¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é¡×¡Ê\7,799～¡Ë¡£¥ß¥ó¥È¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯¤Î3¿§¤¬¡¢½À¤é¤«¤Ç½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Ö¥ìー¥¹¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥É¥ê¥Ü¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥çー¥Ä¤â\3,729¤ÇÅ¸³«¡£¥Õ¥ê¥ë¤ä¸÷ÂôÁÇºà¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢½©¤ÎÈ©¤Ë±Ç¤¨¤ë¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ
Á´¹ñ¤ÎRAVIJOURÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¹þ\20,000°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤ÏºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥»¥¯¥·ー¡É¤Ç¡¢½©¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë
¡ÖRAVIJOUR¡×¤Î2025½©¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È¿·¤·¤¤¥»¥¯¥·ー¡É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÅ»¤¦¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡£
¤½¤Î°ìËç¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òÆÃÊÌ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½©É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¥ìー¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡ÉÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡£
ÆâÂ¦¤«¤é¼«¿®¤¬²ê¿á¤¯µ¨Àá¤Ë¡¢¥é¥ô¥£¥¸¥åー¥ë¤Î¿·ºî¤Ç¿´¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ëºé¤«¤»¤Æ♡