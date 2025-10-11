¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤òË½Ïª¡Ö´éÌÌ¤ò²¥¤Ã¤¿¡×
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬Ìó10Ç¯Á°¤ÎÆÃÈÖ¤ÎÎ¢¤Ç¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Áê¼ê¤ò²¥¤ë¤Û¤É¤Î·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¶ØÃÇ¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯GP¡×¡£¼ÂÌ¾¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¤¤ç¤ó¤Á¤£¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ÇÂçË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÈÖ¼ýÏ¿¤Çµ¯¤¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈA¤È¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈJ¤ÎÂç·ö²Þ¡£ÈÖÁÈ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È30¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤È¥¯¥¤¥º¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤½¤¦¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏJ¤ÎÁÇ´é¤¬¥×¥ÁË½Ïª¤µ¤ì¡¢J¤¬½¸ÃæÅª¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿A¤Ï¡Ö°û¤ß²ñ¤È¤«¤Ç¡¢J¤Ï¥±¥Á¤Ç¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈË½Ïª¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥±¥Á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏA¤ÎÂç±³¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¦¥±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥à¡¼¥É¤âÀ¹¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤ë¤ÈJ¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¿¿¼Â¤ÏµÕ¤Ç¡¢J¤Ï¤¤¤Ä¤âÔú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£J¤Ï¡Ö±³¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Î¶õµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤è¡×¤ÈA¤ò¼¸¤Ã¤¿¡£A¤¬¡Ö±³¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤·¤é¤Ð¤Ã¤¯¤ì¤ë¤È¡¢Æ¬¤Ë¤¤¿J¤ÏA¤Î´éÌÌ¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤ä¤á¤Ê¡×¤È·ö²Þ¤ÎÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÏA¤ÈºÆ²ñ¡£¤¹¤ë¤ÈA¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡×¤È¤Ê¤¼¤«¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ë´¶¼Õ¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö²¶¤¬»ß¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥È¥Û¥Û´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ê¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¡Ë¤Û¤ÜÆ±¤¸´é¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤òÄù¤á¤¿¡£