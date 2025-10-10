¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥ß¥Ë¥×¥é¤Ë¡Ö¥ê¥ç¥¦¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡×¡¢Í¦Æ°¤Ç¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ö¥ß¥Ë¥×¥é ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¹çÂÎ¥·¥ê¡¼¥ºPB ¥ê¥ç¥¦¥Æ¥¬¥½¡¼¥É ¡õ Í¦Æ° ¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(13,970±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯4·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯4·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥ß¥Ë¥×¥é ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¹çÂÎ¥·¥ê¡¼¥ºPB ¥ê¥ç¥¦¥Æ¥¬¥½¡¼¥É ¡õ Í¦Æ° ¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(13,970±ß)
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ú¥ß¥Ë¥×¥é¡Û¤Ç¡Ö¥ê¥ç¥¦¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡×¤¬´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÅÐ¾ì¡£
Éð´ï¾õÂÖ¤ÏÁ´Ä¹Ìó250mm¤ÎÄ¶Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£¥í¥Ü¾õÂÖ¤Ç¤Ï³Æ¼ï²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Î¥á¥«¤ò¹çÂÎ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÚÍ¦Æ°¡Û¤Ç¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡×¤¬´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥¢¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(7·îÈ¯ÇäºÑ)¼ýÏ¿¤Î¡¢³ÆÀï»Î¡Ê¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë´¹Áõ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¤ÏÏÓÅ¸³«¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅÐºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éð´ï¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥ß¥Ë¥×¥é¤ÈÍ¦Æ°¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ú¥ß¥Ë¥×¥é¡Û¡ÚÍ¦Æ°¡Û¤È¤â¤Ë°ìÉôÁÈÎ©ºÑ¥¥Ã¥È¤Ë¤ÆÅ¸³«¡£°µÅÝÅª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡¦°µÅÝÅª¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥å¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
