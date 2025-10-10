¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤ËÀ©Éþ»Ñ¤ÎÆæÂ¿¤½¸ÃÄ¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡¡¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÈë¤á¤¿³ëÆ£¤â
¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤¬¡¢11Æü¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù(Ëè½µÅÚÍË11:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù¤è¤ê (C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ»Ñ¤ËÀ©Éþ¤òÃå¤¿ÆæÂ¿¤¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤ËÌ©Ãå¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ë¾è¤»¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤ËÜ²»¤äÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
17¿Í¤Î¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¨¤¤¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç¥À¥ó¥¹³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¿¶ÉÕ»Õ¤Îakane¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAVANTJAM 2025¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢akane¤«¤é²ÝÂê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦seira¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¤äÁ´¹ñ¶è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁ´°÷¤¬Âçºåºß½»¡£Âçºå¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¤È¡È¸ÄÀ¡É¤È¤¤¤¦Î¾¶ËÃ¼¤ÎÉ½¸½¤ò¥À¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î·Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ÁÇ´é¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢akane¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÈë¤á¤¿³ëÆ£¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡£SNS¤Ç¡É¥Ð¥º¤ëÆ°²è¡É¤òÌÜ»Ø¤¹seira¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¿´¿È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤È¤Îå«¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥À¥ó¥¹¤Î¸¶ÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ëÊì¹»¡¦ÅÐÈþµÖ¹â¹»¤òË¬¤ì¤¿seira¡£ÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤¿¹»¼Ë¤Î²°¾å¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù¤è¤ê (C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ»Ñ¤ËÀ©Éþ¤òÃå¤¿ÆæÂ¿¤¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤ËÌ©Ãå¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Ë¾è¤»¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤ËÜ²»¤äÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
º£¤äÁ´¹ñ¶è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁ´°÷¤¬Âçºåºß½»¡£Âçºå¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¤È¡È¸ÄÀ¡É¤È¤¤¤¦Î¾¶ËÃ¼¤ÎÉ½¸½¤ò¥À¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î·Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ÁÇ´é¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢akane¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÈë¤á¤¿³ëÆ£¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡£SNS¤Ç¡É¥Ð¥º¤ëÆ°²è¡É¤òÌÜ»Ø¤¹seira¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¿´¿È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤È¤Îå«¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥À¥ó¥¹¤Î¸¶ÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ëÊì¹»¡¦ÅÐÈþµÖ¹â¹»¤òË¬¤ì¤¿seira¡£ÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤¿¹»¼Ë¤Î²°¾å¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¡£