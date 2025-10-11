Æü·Ð225ÀèÊª¡§11Æü0»þ¡á240±ß°Â¡¢4Ëü7380±ß
¡¡11Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ240±ß°Â¤Î4Ëü7380±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8088.8±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï708.8±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü4983Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3153¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ21¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï44.59¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 47380¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-240¡¡¡¡¡¡ 14983
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 47380¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-240¡¡¡¡¡¡182707
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3153¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -21¡¡¡¡¡¡ 18660
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28485¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡1651
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 724¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡¡¡ 799
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
