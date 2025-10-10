Ì¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¡Ä¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¡ÖÆ¬¤è¤®¤Ã¤¿¡×¡¡59Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¤â¡Ö¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
ÊÆ¹ñÀï¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÉü³èÃÆ¡Öº£²ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í°ìÇÜ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾®Àî¹Ò´ð¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¡ÊÊÆ¹ñÀï¤¬¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤ï¤º¤«5Ê¬¸å¤ÎÁ°È¾26Ê¬¡¢¾®Àî¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êGK¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾¤ËºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤Ê¤¬¤éÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£Àã¿«¤ò´ü¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£»î¹ç¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Öº£²ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÇÈ¤µ¤ó¤«¤é¿¶¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ÈËèÆü¤¯¤é¤¤¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤¬¤¢¤Î½Ö´Ö¤ËÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ì¾ÇÈ¹À¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î½õ¸À¤¬È½ÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á11»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤È¤·¡¢³øËÜË®ÌÐ»á¤ÎµÏ¿¤ò59Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢²¿¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤ë¡£¾åÅÄ¤âÆÀÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬2¿Í¤Ç¼è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£¤è¤ê°ìÁØµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë