Galileo Galilei¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈDAIKI¤¬Àµ¼°¤Ë²ÃÆþ¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Galileo Galilei¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿DAIKI¤¬¡¢11ÆüÉÕ¤ÇÀµ¼°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGalileo Galilei¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡DAIKI¤Ï2014Ç¯¤è¤êGalileo Galilei¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2016Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Galileo Galilei¤ÎÈøºêÍºµ®¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢ÈøºêÏÂ¼ù¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BBHF¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤ËGalileo Galilei¤¬ºÆ»ÏÆ°¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç±éÁÕ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£11·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤ò¤Þ¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØGalileo Galilei "TRITRAL TOUR"¡Ù¤¬Àµ¼°²ÃÆþ¸å¤Î½é¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢BBHF¤Ï2026Ç¯4·î25Æü¤ËÅìµþ¡¦Shibuya WWW X¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈøºêÍºµ®¡¢ÈøºêÏÂ¼ù¡¢DAIKI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°ú¤Â³¤³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Galileo Galilei¤Ï6Æü¡¢NHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤«¤é¤ÏÀè½Ò¤Î¡ØGalileo Galilei "TRITRAL TOUR"¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡õÂçºå¤Ç¤Î2Days¸ø±é¡Ê12·î9Æü¡¢10Æü¡Ë¤ä¡¢¡ØTOHOKU MUSIC JOURNEY 2025¡Ù¡Ø»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¡ÖJOINT TOUR 2025 ¡ÈCOME ON, BOOTY!¡É¡×¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§DAIKI¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë
¤«¤ì¤³¤ì10Ç¯°Ê¾å¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Galileo Galilei¡£
¤³¤Î»ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íº£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¡©¤Èµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¢§ÈøºêÍºµ®¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë
ÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Â¤¤¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DAIKI¤¯¤ó¤¬ËÍ¤ÎÎÙ¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ë³¨¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Î½øÈ×¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¶¯¥¥ã¥é¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
Galileo Galilei¤Îº£¸å¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÈøºêÏÂ¼ù¡Ê¥É¥é¥à¡Ë
DAIKI¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¾®Ãæ¹â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÍÄÆëÀ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊDAIKI¤¯¤ó¤È¡¢Galileo Galiei¤È¤·¤Æ¤â¶¦¤Ë²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢
¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·À¸Galileo Galilei¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª
¢§´ä°æ°ê¿Í¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë
DAIKI¤¯¤ó¤ÏËÍ¤¬GG¤òÎ¥¤ì¤¿¤¢¤È¤º¤Ã¤È¡¢GG¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤·¤ÆBBHF¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎGG¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎGG¤ÏËÍ¤ÈDAIKI¤¯¤ó¡¢Æó¿Í¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥£¥ó¥°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤é¤ÏÀ³Ê¤Î°ã¤¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬GG¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DAIKI¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é²þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¡ª
¢§²¬ºê¿¿µ±¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë
¤³¤Î¤¿¤ÓGalileo Galilei¤Ï5¿ÍÊÔÀ®¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÊâ¤òDAIKI¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Õ¥§¥¹¡¢¿§¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤ò»Ù¤¨¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î5¿Í¤Ç½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGalileo Galilei¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡DAIKI¤Ï2014Ç¯¤è¤êGalileo Galilei¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2016Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Galileo Galilei¤ÎÈøºêÍºµ®¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢ÈøºêÏÂ¼ù¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BBHF¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤ËGalileo Galilei¤¬ºÆ»ÏÆ°¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç±éÁÕ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£11·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤ò¤Þ¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØGalileo Galilei "TRITRAL TOUR"¡Ù¤¬Àµ¼°²ÃÆþ¸å¤Î½é¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Galileo Galilei¤Ï6Æü¡¢NHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤«¤é¤ÏÀè½Ò¤Î¡ØGalileo Galilei "TRITRAL TOUR"¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡õÂçºå¤Ç¤Î2Days¸ø±é¡Ê12·î9Æü¡¢10Æü¡Ë¤ä¡¢¡ØTOHOKU MUSIC JOURNEY 2025¡Ù¡Ø»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¡ÖJOINT TOUR 2025 ¡ÈCOME ON, BOOTY!¡É¡×¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§DAIKI¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë
¤«¤ì¤³¤ì10Ç¯°Ê¾å¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Galileo Galilei¡£
¤³¤Î»ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íº£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¡©¤Èµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¢§ÈøºêÍºµ®¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë
ÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Â¤¤¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DAIKI¤¯¤ó¤¬ËÍ¤ÎÎÙ¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ë³¨¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Î½øÈ×¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¶¯¥¥ã¥é¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
Galileo Galilei¤Îº£¸å¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÈøºêÏÂ¼ù¡Ê¥É¥é¥à¡Ë
DAIKI¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¾®Ãæ¹â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÍÄÆëÀ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊDAIKI¤¯¤ó¤È¡¢Galileo Galiei¤È¤·¤Æ¤â¶¦¤Ë²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢
¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·À¸Galileo Galilei¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª
¢§´ä°æ°ê¿Í¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë
DAIKI¤¯¤ó¤ÏËÍ¤¬GG¤òÎ¥¤ì¤¿¤¢¤È¤º¤Ã¤È¡¢GG¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤·¤ÆBBHF¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎGG¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎGG¤ÏËÍ¤ÈDAIKI¤¯¤ó¡¢Æó¿Í¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥£¥ó¥°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤é¤ÏÀ³Ê¤Î°ã¤¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬GG¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DAIKI¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é²þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¡ª
¢§²¬ºê¿¿µ±¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë
¤³¤Î¤¿¤ÓGalileo Galilei¤Ï5¿ÍÊÔÀ®¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÊâ¤òDAIKI¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Õ¥§¥¹¡¢¿§¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤ò»Ù¤¨¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î5¿Í¤Ç½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª