ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤Æ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤Ï2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀÄ¾¸å¤Î26Ê¬¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¤¬Áê¼êGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤òÃÆ¤¯¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾AT¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤¿2¿Í¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Çº£¥·¡¼¥º¥óÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî¤ÏNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢°ìÊý¤Î¾åÅÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾åÅÄ¤È¾®Àî¤ÏºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
