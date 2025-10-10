¸åÈ¾AT¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄ photo/Getty Images

ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤Æ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£

·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤Ï2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀÄ¾¸å¤Î26Ê¬¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¤¬Áê¼êGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤òÃÆ¤¯¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤­¹þ¤à¤È¡¢1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾AT¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£

¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£

»î¹ç¸å¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥¿¥Ã¥­¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢²æ¡¹¤ÎÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëFW¤¬ÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾®Àî¤È¾åÅÄ¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤¿2¿Í¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Çº£¥·¡¼¥º¥óÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî¤ÏNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢°ìÊý¤Î¾åÅÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

14Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾åÅÄ¤È¾®Àî¤ÏºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£