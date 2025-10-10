ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯¤ëÃË¡¦¾åÅÄåºÀ¤¡¡¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡¡Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡Ö¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾åÅÄ¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¡£8¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â¤½¤Î¹¥Ä´¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄ´»ÒÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æº£¡¢É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼¡Àï¤Ï10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£¤³¤Î¾åÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆÀÅÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¹â¤Þ¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¾åÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£