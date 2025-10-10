ºÇÂç2¥ö·îÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤â¡©¡¡¸µ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ÎÉé½ý¤Ë¸ÀµÚ
Éüµ¢¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î°ìÀï¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°¾¡¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤¬É¨¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢30Ê¬¤Ë¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º¸É¨¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖMRI¸¡ºº¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé½ý¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢³°Â¦¿ÙÂÓÂ»½ý¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤â¤·¤½¤Î²ø²æ¤Ê¤é¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ÏºÇÂç¤Ç6½µ´Ö¤«¤é8½µ´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤è¤ê½Å¤¤Éé½ý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ¥Ã¦´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡×
¶áÇ¯¡¢¸ª¤ÎÉé½ý¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÉ¨¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç·¿Êä¶¯¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂåÌò¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉÔºß¤ÏÂç¤¤¯¡¢Áá´ü¤ÎÉüµ¢¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£