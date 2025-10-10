¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÂ³¤±¤ë¤«¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥·¥Æ¥£¤Ç½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ø¿´
ºÆ¤Ó¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤éÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØFootball Insider¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Î¥«¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡£¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ó¥¨¥ë¥µÀ¯¸¢¤Î¥ê¡¼¥º¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿MF¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼éÈ÷ÅªMF¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥ê¡¼¥º»þÂå¤ÏÄÙ¤·²°¤È¥Ñ¥µ¡¼¡¢2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤â¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î²óÉü¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÈÆ±¤¸¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£Çã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÍÌµ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ç¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÏÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤âÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£