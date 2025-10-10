ÆüËÜ¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¡ª¡¡¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¤¬Â·¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤ä¥í¥É¥ê¥´¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤´Ú¹ñ¡£47Ê¬¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤ò¤Ä¤¤¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ49Ê¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥í¥É¥ê¥´¤¬ºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£77Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ÆÈÁö¤·¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤½¤Îº¹¤ò5ÅÀ¤Ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢4ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤Î¤ß¡£°ìÊý¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï14ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï7ËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤È14Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
