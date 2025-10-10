¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆîÉô²ÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô7¿Í¤Ë¡¡10ÆüÌë¤Ë¤âM6.7ÃÏ¿Ì¡¡ºÆ¤ÓÄÅÇÈ·ÙÊó
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆîÉô¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç²¤Ç10Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.4¤ÎÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤Ï7¿Í¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç²¤Ç¤Ï10ÆüÌë¤Ë¤â¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤Î³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆîÉô¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç²¤Ç10Æü¸áÁ°¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢±è´ßÉô¤Ë¤Ï°ì»þ¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤ª¤è¤½50¿Í¤¬¤±¤¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç²¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤ÎÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å8»þ¤¹¤®¤Ë¤â¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²Ð»³ÃÏ¿Ì¸¦µæ½ê¤ÏºÆ¤Ó±è´ßÉô¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
