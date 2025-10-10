Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤èÀÆÆ£¡ª¡×¡¡à¹â»Ô¼óÁêáÁ°Äó¤Ç¥Í¥¿¹Í°Æ¤â¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç°Å±À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤¬£±£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤¬£²¤«·î¤Ë£±ÅÙ¡¢¿·¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥¿¥óÀª¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë£³¹æ¼¼¡×¤ä¡Ö¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡×¡¢¡Ö½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡×¤éÃíÌÜ³ô¤È¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¥¥å¥¦¡×¤é¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤¬»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤ä¡Ö¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¡×¤Ê¤ÉÂ¾»öÌ³½ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤â¥²¥¹¥È»²Àï¤·¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÂÀÅÄ¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£»þ»öÌäÂê¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤àÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£»öÁ°¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º¡×¤È¶ì¤¤´é¡£¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ê¤ó¤Æ±³¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤³¤²¼¤í¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡ÖÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥Þ¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤ÁÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛÁª¤ò¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤«¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Ç¥Í¥¿¤òÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿Çú¾ÐÌäÂê¤ÏÂç¤ï¤é¤ï¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹Í¤¨¤í¡£¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤èÀÆÆ£¡ª¡¡Á´ÉôÍ½Äê¤¬¶¸¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£