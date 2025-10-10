ÂæÏÑÁíÅý¤¬ÆüËÜ¤ÎµÄÏ¢¤òÇï¼ê¤Ç´¿·Þ
¡¡ÂæÏÑ¤¬¡Ö·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁÐ½½Àá¡×¤Î¼°Åµ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó30¿Í¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÌ»Ô¤Ç10Æü¡¢ÁÐ½½Àá¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬±éÀâ¤·¡¢¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯ÃæÂæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤¬Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÉðÎÏ¤ä°Ò°µ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ³¤¶®¤Î¸½¾õÊÑ¹¹¤òÃÇÇ°¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¡Ë
¡¡¼°Åµ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ò¼«¤é½Ð·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤«¤éÂæÏÑ¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡¢¡ÖÆü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â½çÈÖ¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚ¸¶ÌµÄ°÷¤Ï¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë