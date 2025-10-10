¥ë¥¤·¥ô¥£¥È¥ó¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ♡ ¡È¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Û¥ê¥Çー¡ÉÅÐ¾ì
¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¡×¤È¡Ö¥¬¥¹¥È¥ó¡×¤¬Àã·Ê¿§¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÅ»¤Ã¤¿¡¢¥ë¥¤·¥ô¥£¥È¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Û¥ê¥Çー¡×¡£2025Ç¯10·î16Æü¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢17Æü¤è¤ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¤äºâÉÛ¡¢¾®Êª¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Í³¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¤È¤¤á¤¯Åß¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ç¤¹♡
¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¤¬¼çÌò¡ªÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥Ê¥Î¡¦¥¹¥Ôー¥Ç¥£¡×¡Ê360,800±ß¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ãー¥à¤òÅº¤¨¤¿Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£W16¡ßH10¡ßD7.5cm¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ê585,500±ß¡Ë¤Ï¥·¥¢¥ê¥ó¥°ÁÇºà¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¥È¥ê¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×¤Ï¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì·¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È³«ÊÄ¼°¡£W16¡ßH17¡ßD10cm¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤È¥âー¥É´¶¤òÎ¾Î©¡£
ºâÉÛ¡¦¥ー¥±ー¥¹¤â¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ö¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥ê¥µ¡×¡Ê110,000±ß¡¿W9¡ßH11.5¡ßD1.5cm¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥°¥é¥àÃÏ¤Ë¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¹¥Îー¥¦¥£¥Ñー¥ë³×¤ÎÆâÁõ¡õµ¡Ç½À¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºâÉÛ¡£
¡Ö¥Ý¥ë¥È¥â¥Í¡¦¥í¥¶¥ê¡×¡Ê93,500±ß¡¿W11¡ßH8¡ßD2.5cm¡Ë¤Ï¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥¹¥È¤Î¥ì¥¶ー¤È¥â¥Î¥°¥é¥à¤ÎÂÐÈæ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥¤¥ó¡õ¥«ー¥ÉºâÉÛ¡£
¡Ö¥¸¥Ã¥Ôー¡¦¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê150,700±ß¡¿W19.5¡ßH10.5¡ßD2.5cm¡Ë¤ÏÂçÍÆÎÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー°ú¤¼ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°ïÉÊ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È ¥«¥ë¥ÈŽ¥LV ¥Á¥ãー¥à¡×¡Ê82,500±ß¡¿W10.2¡ßH7.3¡ßD0.3cm¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È ¥«¥ë¥ÈŽ¥¥¹¥ê¥à¡×¡Ê69,300±ß¡¿W10.6¡ßH7.3¡ßD1cm¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È ¥«¥ë¥È¡×¡Ê79,200±ß¡¿W11¡ßH7¡ßD0.5cm¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥¯¥ì¡×¡Ê73,700±ß¡¿W12¡ßH7¡ßD1.5cm¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È ¥«¥ë¥ÈŽ¥¥í¥ßー¡×¡Ê85,800±ß¡¿W12¡ßH8¡ßD0.8cm¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È ¥«¥ë¥ÈŽ¥¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¡Ê74,800±ß¡¿W6.5¡ßH9.5¡ßD0.5cm¡Ë¡¢¡Ö¥¯ー¥ô¥§¥ë¥Æ¥åー¥ë¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥ë¡×¡Ê71,500±ß¡¿W10¡ßH14¡ßD2.5cm¡Ë¤âÂ·¤¤¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤ÈÅ¹Æ¬Å¸³«¡¢¹ØÆþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤³
¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Û¥ê¥Çー¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü¤è¤ê¥ë¥¤·¥ô¥£¥È¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢10·î17Æü°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î¥ë¥¤·¥ô¥£¥È¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø³«´ü´ÖÃæ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤æ¤¨¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀè¹Ô¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥éー¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÅ¹Á°¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Í·¤Ó¿´¤òÅ»¤Ã¤Æ♡
¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¤ÎËÁ¸±¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Û¥ê¥Çー¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤éºâÉÛ¡¢¾®Êª¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤È¥á¥¾¥ó¤ÎÅÁÅý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
²Á³ÊÂÓ¤Ï69,300±ß～585,500±ß¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥é¥Æ¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¥Ùー¥¸¥å¤Û¤«Å¸³«¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¥¹¥âー¥ë¡¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¿¥éー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤È¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤ë¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡