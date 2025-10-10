J:COM¤é4¼Ô¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMeets Femtech! inËÌ³¤Æ»¡×
J:COM¤ÏËÌ³¤Æ»¡¿»¥ËÚ»Ô¡¿ËÌ³¤Æ»Î©½÷À¥×¥é¥¶¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò´ë¶È¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMeets Femtech! in ËÌ³¤Æ»¡×¤ò10·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎËÌ³¤Æ»Î©½÷À¥×¥é¥¶¡Ê¤«¤Ç¤ë2¡¦7¡Ë¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤Ï14»þ¡Á17»þ¡£
Meets Femtech! in ËÌ³¤Æ»
¡û¡ÖMeets Femtech!¡×¤Ï²áµî¤Ë6²ó³«ºÅ
¡ÖMeets Femtech!¡×¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿J:COM¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬È¯°Æ¤·¡¢Í»Ö¼Ò°÷¤Î¼«È¯Åª¤Ê³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2024Ç¯3·î¤ËJ:COMËÜ¼Ò¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢´ØÀ¾¤ä¶å½£¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤ò´Þ¤á¤Æ·×6²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
J:COM¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¼Ò°÷¤¬Ìó8³ä¤ËÃ£¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ò·è¼êÃÊ¤òÃÎ¤é¤º¡¢²æËý¤òÁª¤Ö¼Ò°÷¤âÂ¿¤¯¡¢½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢J:COM¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ê14»þ15Ê¬¡Á14»þ45Ê¬¡¿16»þ15Ê¬¡Á16»þ45Ê¬¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤È»¥ËÚ»Ô¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÊ¬Ìî²£ÃÇ·¿À¯ºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê15»þ00Ê¬¡Á15»þ45Ê¬¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦ºÅ4¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
J:COM¤Ç¤ÏËÜ»ö¶È¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î°ì´Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Meets Femtech! in ËÌ³¤Æ»
¡û¡ÖMeets Femtech!¡×¤Ï²áµî¤Ë6²ó³«ºÅ
¡ÖMeets Femtech!¡×¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿J:COM¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬È¯°Æ¤·¡¢Í»Ö¼Ò°÷¤Î¼«È¯Åª¤Ê³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2024Ç¯3·î¤ËJ:COMËÜ¼Ò¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢´ØÀ¾¤ä¶å½£¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤ò´Þ¤á¤Æ·×6²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢J:COM¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ê14»þ15Ê¬¡Á14»þ45Ê¬¡¿16»þ15Ê¬¡Á16»þ45Ê¬¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤È»¥ËÚ»Ô¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÊ¬Ìî²£ÃÇ·¿À¯ºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê15»þ00Ê¬¡Á15»þ45Ê¬¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦ºÅ4¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
J:COM¤Ç¤ÏËÜ»ö¶È¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î°ì´Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£