µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢Ëå¤Î¸µÈà¤ËÅÅÏÃ¤ÇÇË¶É¤ò³ÎÇ§¡¡¡È²áÊÝ¸î¤Ö¤ê¡ÉË½Ïª¤ËÆ°ÍÉ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SnowMan¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬µÜ´Ü¤Î¼ÂËå2¿Í¤ÈÊì¿Æ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢µÜ´Ü¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÍÄÆëÀ÷¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿µÜ´ÜÎÃÂÀ
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡Ö³°¤Ç¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÊª»ö¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µÜ´Ü¤À¤¬¡¢²È¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¡ÖÎÃÂÀ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊËå¤¬¡Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡ÊÊ¹¤¯¤È¡Ë¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤ÈÈÓ¤¤¤¯¤Ê¡Ù¤È¡£¡Ø¤½¤¤¤Ä¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤í¡¢²¶¤¬ÅÅÏÃ¤¹¤ë¡Ù¤È¡×¤ÈËå¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤ËÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà»á¤È¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ëå¤ÎÇË¶É¤·¤¿Èà»á¤Ë¤âÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤Î¤«¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¤·¤¿¤¤´¶³Ð¡£¤Ç¤âÊý¸þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ì¤ÃÊ§¤¦¤ÈËå¤ÎÏÓ¤ò´Å³ú¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÏÃ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ç¤âËÍ¤Ï¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎµÜ´Ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÍÄÆëÀ÷¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿µÜ´ÜÎÃÂÀ
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡Ö³°¤Ç¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÊª»ö¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µÜ´Ü¤À¤¬¡¢²È¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¡ÖÎÃÂÀ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ëå¤ÎÇË¶É¤·¤¿Èà»á¤Ë¤âÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤Î¤«¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¤·¤¿¤¤´¶³Ð¡£¤Ç¤âÊý¸þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ì¤ÃÊ§¤¦¤ÈËå¤ÎÏÓ¤ò´Å³ú¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÏÃ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ç¤âËÍ¤Ï¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎµÜ´Ü¤À¤Ã¤¿¡£