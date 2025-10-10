1ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ìÀèÀ©ÅÀ¸¥¾å¡ÄÀ¥¸ÅÊâÌ´¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£¼«Ê¬¤¬¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡1ËÜ¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤¿¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£Á°È¾21Ê¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏMF¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ð¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËMF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬È¿±þ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ó¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢Éâ¤µå¤òº¸Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤¤¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁºÝ¤òº¸Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜÂåÉ½DFÀ¥¸ÅÊâÌ´(¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë)¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼«Ê¬¤¬¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤À¤±¤ÎÌäÂê¡×¡£Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â»ß¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸å¤í¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤ì(¥·¥å¡¼¥È)¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¡£º£Æü¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£¡ÖÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤é²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¤ÏMF°ËÅì½ãÌé¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ËÀ¥¸Å¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¡£(°ËÅì)½ãÌé¤¯¤ó¤«¤é¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¿¨¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
¡¡1ËÜ¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤¿¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£Á°È¾21Ê¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏMF¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ð¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËMF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬È¿±þ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ó¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢Éâ¤µå¤òº¸Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤¤¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁºÝ¤òº¸Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸å¤í¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤ì(¥·¥å¡¼¥È)¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¡£º£Æü¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£¡ÖÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤é²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¤ÏMF°ËÅì½ãÌé¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ËÀ¥¸Å¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¡£(°ËÅì)½ãÌé¤¯¤ó¤«¤é¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¿¨¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)