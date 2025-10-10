Éã¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê18ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢Î¾¿Æ¤ÎÁ°¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡Ö¾¯¤·²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÃ£À®´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¤³¤ì¤¾¥¨¡¼¥¹¤Î»Å»ö¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾44Ê¬¡£¥¹¥³¥¢¤Ï1-2¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤Ï¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤È¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ÅÎ±¤á¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢MFÁêÇÏÍ¦µª¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËFK¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆüËÜ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò½¦¤Ã¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤¬½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¡¢±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀDFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤¿¾åÅÄ¤¬ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤¹¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÇÂª¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç³«Ëë8»î¹ç8¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£º£Æü¤ÏÍè¤¿¤±¤É¡¢Íè¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÍè¤Ê¤¤¤·¡¢±¿¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£
¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Íè¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤ë¤Î¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢¶ì¤·¤¤¤È¤¤âÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢²¤½£¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Ë²Ö³«¤¤¤¿¡£¡ÖÆÀÅÀ´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÓÌ³Ð¤Ç¤½¤³¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬º£¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ18¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿½éÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤â¡ÖÆÃÊÌ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬¡¢¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤é18ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉã¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ18ÈÖ¤òÃå¤±¤Æ¤¤¿¡×¡£¥×¥íÆþ¤êÄ¾Á°¤ÎË¡À¯Âç3Ç¯»þ¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤Î3¡Á4Ç¯ÌÜ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤È18ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ï21ÈÖ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï9ÈÖ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö9ÈÖ¤òÂåÉ½Â¦¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍ½Áª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹ñ¤È°ì½ï¤ËÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡×¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÀïÁ°Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢18ÈÖ¤Ø¤Î°¦Ãå¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÇ®¤¤¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏÂçºå¤Þ¤ÇÉáÃÊ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤ÈÉã¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¯¤·²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÃ£À®´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£18ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢Éã¤ÎÁ°¤Ç·è¤á¤¿Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¾åÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê1ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
